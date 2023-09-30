Погорелов Мирон Тихонович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти09.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1914
Дочь: (Погорелова) Мария Мироновна
Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
?.06.1917
Сын: Погорелов Дмитрий Миронович
Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
17.12.1922
Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Погорелов Алексей Миронович
Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
21.09.1926
Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
20.10.1936
Смерть
09.06.1943
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область