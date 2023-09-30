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Погорелов Мирон Тихонович

Место рождения

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

09.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Погорелов Тихон Алексеевич

Мать: Погорелова Ефросинья Андреевна

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1914

Дочь: (Погорелова) Мария Мироновна

Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
?.06.1917

Сын: Погорелов Дмитрий Миронович

Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
17.12.1922

Сын: Погорелов Петр Миронович

Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Погорелов Алексей Миронович

Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
21.09.1926

Сын: Погорелов Яков Миронович

Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Смерть
09.06.1943
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

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