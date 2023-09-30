Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна
Место рождения
Дата рождения14.02.1896
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1914
Дочь: (Погорелова) Мария Мироновна
Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович
Рождение ребёнка
?.06.1917
Сын: Погорелов Дмитрий Миронович
Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович
Рождение ребёнка
17.12.1922
Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Погорелов Алексей Миронович
Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович
Рождение ребёнка
21.09.1926
Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович
Рождение ребёнка
20.10.1936
Смерть
1964
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область