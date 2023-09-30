Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

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Место рождения

Ковали, Полтавська область

Дата рождения

14.02.1896

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1896

Отец: Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)

Мать: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна

Ковали, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1914

Дочь: (Погорелова) Мария Мироновна

Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович

Рождение ребёнка
?.06.1917

Сын: Погорелов Дмитрий Миронович

Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович

Рождение ребёнка
17.12.1922

Сын: Погорелов Петр Миронович

Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Погорелов Алексей Миронович

Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович

Рождение ребёнка
21.09.1926

Сын: Погорелов Яков Миронович

Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погорелов Мирон Тихонович

Смерть
1964
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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