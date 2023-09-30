Погорелов Петр Миронович
Место рождения
Дата рождения17.12.1922
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1922
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погорелова (Путятова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погорелова (Путятова) Евдокия Ивановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
2010