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Погорелов Петр Миронович

Место рождения

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.12.1922

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1922

Отец: Погорелов Мирон Тихонович

Мать: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погорелова (Путятова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погорелова (Путятова) Евдокия Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
2010

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