Погорелова (Путятова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.01.1925
Дата смерти26.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925
Отец: Путятов Иван Филиппович
Мать: Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
12.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погорелов Петр Миронович
Рождение ребёнка
22.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погорелов Петр Миронович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.02.1985