Погорелова (Путятова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелова (Путятова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.01.1925

Дата смерти

26.02.1985

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1925

Отец: Путятов Иван Филиппович

Мать: Елена Матвеевна

Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погорелов Петр Миронович

Рождение ребёнка
22.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погорелов Петр Миронович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.02.1985
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