(Казакова) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казакова) Елена Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Казаков Матвей Моисеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.04.1917

Сын: Путятов Иван Иванович

Отец ребёнка: Путятов Иван Филиппович

Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Путятов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Путятов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Путятова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Путятов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путятов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
22.01.1925

Дочь: Погорелова (Путятова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Путятов Иван Филиппович

Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

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