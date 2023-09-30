(Казакова) Елена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Казаков Матвей Моисеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.04.1917
Отец ребёнка: Путятов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Путятов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Путятова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Путятов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Путятов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
22.01.1925
Дочь: Погорелова (Путятова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Путятов Иван Филиппович