Погорелова Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелова Ефросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Варвара Тихоновна

Отец ребёнка: Погорелов Тихон Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Агриппина Тихоновна

Отец ребёнка: Погорелов Тихон Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Погорелов Поликарп Тихонович

Отец ребёнка: Погорелов Тихон Алексеевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Погорелов Мирон Тихонович

Отец ребёнка: Погорелов Тихон Алексеевич

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Погорелов Семён Тихонович

Отец ребёнка: Погорелов Тихон Алексеевич

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
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