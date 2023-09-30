Погорелова Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Варвара Тихоновна
Отец ребёнка: Погорелов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Агриппина Тихоновна
Отец ребёнка: Погорелов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Погорелов Поликарп Тихонович
Отец ребёнка: Погорелов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Погорелов Мирон Тихонович
Отец ребёнка: Погорелов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Погорелов Семён Тихонович
Отец ребёнка: Погорелов Тихон Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно