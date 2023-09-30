Погорелов Тихон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Погорелов Алексей Степанович
Мать: Екатерина Давидовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Погорелова) Варвара Тихоновна
Мать ребёнка: Погорелова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Погорелова) Агриппина Тихоновна
Мать ребёнка: Погорелова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Погорелов Поликарп Тихонович
Мать ребёнка: Погорелова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Погорелов Мирон Тихонович
Мать ребёнка: Погорелова Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Погорелов Семён Тихонович
Мать ребёнка: Погорелова Ефросинья Андреевна