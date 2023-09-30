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Погорелов Тихон Алексеевич

Место рождения

Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Погорелов Алексей Степанович

Мать: Екатерина Давидовна

Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Погорелова) Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: Погорелова Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Погорелова) Агриппина Тихоновна

Мать ребёнка: Погорелова Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Погорелов Поликарп Тихонович

Мать ребёнка: Погорелова Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Погорелов Мирон Тихонович

Мать ребёнка: Погорелова Ефросинья Андреевна

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Погорелов Семён Тихонович

Мать ребёнка: Погорелова Ефросинья Андреевна

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край

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