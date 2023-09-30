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Погорелов Алексей Миронович

Место рождения

Алтайский край, с.Федоровка

Дата рождения

15.09.1923

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923

Отец: Погорелов Мирон Тихонович

Мать: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2018

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