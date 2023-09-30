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Погорелов Яков Миронович

Место рождения

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.09.1926

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1926

Отец: Погорелов Мирон Тихонович

Мать: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Новополтава, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
Москва, город федерального значения Москва

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