Погорелов Яков Миронович
Место рождения
Дата рождения21.09.1926
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2019
Москва, город федерального значения Москва