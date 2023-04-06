Цыханский Лев Семенович (Симхович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыханский Лев Семенович (Симхович)

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Место рождения

Червянка, Чунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Цыханский Симха Иудович

Мать: не указана

Червянка, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Работа или профессия
1937
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1940
Иваново, Иваново, Ивановская область
издание работы "Питание детей раннего возраста" Л. С. Цыханский (науч. сотрудник); Под ред. проф. С. И. Игнатова и д-ра Ф. М. Илупиной; Ивановский областной институт охраны младенчества и материнства
Военная служба
С 1941 по 1945
майор медицинской службы на ВОВ - эвакуационный госпиталь №3835 (г.Вичуга, Ивановская область), эвакуационный госпиталь №3836 (г.Брянск, Брянская область)
Место жительства
С 1945
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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