Цыханский Лев Семенович (Симхович)
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Цыханский Симха Иудович
Мать: не указана
Работа или профессия
1937
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1940
издание работы "Питание детей раннего возраста" Л. С. Цыханский (науч. сотрудник); Под ред. проф. С. И. Игнатова и д-ра Ф. М. Илупиной; Ивановский областной институт охраны младенчества и материнства
Военная служба
С 1941 по 1945
майор медицинской службы на ВОВ - эвакуационный госпиталь №3835 (г.Вичуга, Ивановская область), эвакуационный госпиталь №3836 (г.Брянск, Брянская область)
Место жительства
С 1945
Смерть
Неизвестно