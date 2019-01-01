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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губернии и уезда, Мурманской волости, села Мурмина Сергее Иванове Бутыркине по возникшему против него обвинению по 103 ст. угол. улож. Ведется фор Показать все
О крестьянине Рязанской губ. и уезда Мурминской вол., дер. Мурмина Иване Иванове Козлове (Боркин). // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 16. Дело 378.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
267Мурмино (Троицкое), д. вл.при оз. Казарском.2090202969990Церковь православная 1. Фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
63. Мурмино, село бывшее владельческое, при озере Казарском, дворов 274, жителей 2278, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, 4 ла Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Мурмино10313677515204980519510175сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Мурмино село6725при озере Казарскомъ3591283134326262222—волостн. правл.Цер. дер., зем. шк. см., цер.-пр. шк. жен., каз. вин. лав., фабр., чайн лав., 2 руш., ветр. мельн., прием. покой, вол. пр., 4 фабр., квартира доктора, фельдшера
Мурмино кр. Маркина ветрян. мел.6726—1—122221Мурмино
Мурмино куп. Арацкого сукон. фабр.6727при озере Казарскомъ—34124621211МурминоФельдш. больница при фабрике паров. мельница
Мурмино лич. поч. гр. Викулина вл. ус.6728—2352222—Мурмино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
798Мурминопосёлок54°36'с.ш.40°04'в.д.N-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634401101п Мурминопоселок