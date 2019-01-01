посёлок Мурмино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Мурмино

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губернии и уезда, Мурманской волости, села Мурмина Сергее Иванове Бутыркине по возникшему против него обвинению по 103 ст. угол. улож. Ведется фор Показать все
О крестьянине Рязанской губ. и уезда Мурминской вол., дер. Мурмина Иване Иванове Козлове (Боркин). // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 16. Дело 378.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
267Мурмино (Троицкое), д. вл.при оз. Казарском.2090202969990Церковь православная 1. Фабрика 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Мурминская волость
63. Мурмино, село бывшее владельческое, при озере Казарском, дворов 274, жителей 2278, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, 4 ла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Мурминская волость
село Мурмино10313677515204980519510175сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Мурминская волость
Мурмино село6725при озере Казарскомъ3591283134326262222волостн. правл.Цер. дер., зем. шк. см., цер.-пр. шк. жен., каз. вин. лав., фабр., чайн лав., 2 руш., ветр. мельн., прием. покой, вол. пр., 4 фабр., квартира доктора, фельдшера
Мурмино кр. Маркина ветрян. мел.67261122221Мурмино
Мурмино куп. Арацкого сукон. фабр.6727при озере Казарскомъ34124621211МурминоФельдш. больница при фабрике паров. мельница
Мурмино лич. поч. гр. Викулина вл. ус.67282352222Мурмино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
798Мурминопосёлок54°36'с.ш.40°04'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Мурминское сельское поселение
61634401101п Мурминопоселок

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