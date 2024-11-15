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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
163Рыбное, с. вл.при р. Воже.186106461459Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Рыбное54Кн. Александ. Дмит. Львов315362
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
72. Рыбное, село бывшее владельческое, при речке Воже, дворов 167, жителей 1138, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, лавка
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Рыбное13285722416645433548310916сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рыбное село6673при р. Воже259505679118418——Рыбное почт.Церк. дер., зем. шк. см., каз. вин. лав., ст. жел. дор., вокз., отхож. пром. на зараб., квар. станов. урядн., волост. правл., зем. нач.
Докудовского владел. усадьба6674при р. Воже—53818——Рыбное почт.
Лихонина водяная мельница.6675при р. Воже—1—118——Рыбное почт.
Рыбное Моск. Казан. ж. д. станция6676—68269418——Рыбное почт.
Станция сортиров. Моск.-Каз. ж. д.6706при реке Дублике—1153014517—1Рыбное
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
971Рыбноегород54°44'с.ш.39°31'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627101001г Рыбноегород