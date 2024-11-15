город Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Рыбное

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
163Рыбное, с. вл.при р. Воже.186106461459Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Рыбное54Кн. Александ. Дмит. Львов315362

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
72. Рыбное, село бывшее владельческое, при речке Воже, дворов 167, жителей 1138, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, лавка

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
село Рыбное13285722416645433548310916сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
Рыбное село6673при р. Воже259505679118418Рыбное почт.Церк. дер., зем. шк. см., каз. вин. лав., ст. жел. дор., вокз., отхож. пром. на зараб., квар. станов. урядн., волост. правл., зем. нач.
Докудовского владел. усадьба6674при р. Воже53818Рыбное почт.
Лихонина водяная мельница.6675при р. Воже1118Рыбное почт.
Рыбное Моск. Казан. ж. д. станция667668269418Рыбное почт.
Станция сортиров. Моск.-Каз. ж. д.6706при реке Дублике11530145171Рыбное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
971Рыбноегород54°44'с.ш.39°31'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Рыбновское городское поселение
61627101001г Рыбноегород

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