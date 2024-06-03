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Цыханский Юрий Львович

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Место рождения

Мурмино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.05.1925

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925

Отец: Цыханский Лев (Арий-Лейб) Семенович (Симхович)

Мать: Цыханская Лидия Васильевна

Мурмино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыханский Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Цыханская (Симская) Валерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыханская (Симская) Валерия

Военная служба
С 05.01.1943
ст. инженер-лейтенант, 8-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
Награда
28.12.1976
Москва, город федерального значения Москва
Бронзовая медаль участника ВДНХ и денежная премия в размере 50 рублей начальник службы Ярославские электрические сети Ярэнерго Министерства энергетики и электрификации СССР

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