Цыханский Юрий Львович
Место рождения
Дата рождения17.05.1925
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цыханская (Симская) Валерия
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 05.01.1943
ст. инженер-лейтенант, 8-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
Награда
28.12.1976
Москва, город федерального значения Москва
Бронзовая медаль участника ВДНХ и денежная премия в размере 50 рублей начальник службы Ярославские электрические сети Ярэнерго Министерства энергетики и электрификации СССР