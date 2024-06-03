Цыханская Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1924
Рождение ребёнка
17.05.1925
Отец ребёнка: Цыханский Лев (Арий-Лейб) Семенович (Симхович)
Мурмино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Около 1943
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
п/я 68
Смерть
1985
Иваново, Иваново, Ивановская область