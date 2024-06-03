Цыханская Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыханская Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1924

Муж: Цыханский Лев (Арий-Лейб) Семенович (Симхович)

Рождение ребёнка
17.05.1925

Сын: Цыханский Юрий Львович

Отец ребёнка: Цыханский Лев (Арий-Лейб) Семенович (Симхович)

Мурмино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Около 1943
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
п/я 68
Смерть
1985
Иваново, Иваново, Ивановская область

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