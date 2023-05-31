Цыханская (Михельсон) Райна Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михельсон Авраам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Клиот Зинаида Семеновна (Симховна)
Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Цыханский Абрам (Авраам-Еэль) Семенович (Симхович)
Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Цыханский Лев (Арий-Лейб) Семенович (Симхович)
Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Палей Софья Семеновна (Симховна)
Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович
Рождение ребёнка
20.04.1898
Дочь: Голосовская Анна Семеновна (Симховна)
Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Цыханский Тимофей (Товий) Семенович (Симхович)
Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Цыханский Роман (Рувим) Семенович (Симхович)
Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918