Цыханская (Михельсон) Райна Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыханская (Михельсон) Райна Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михельсон Авраам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Клиот Зинаида Семеновна (Симховна)

Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович

Червянка, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Цыханский Абрам (Авраам-Еэль) Семенович (Симхович)

Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович

Червянка, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Цыханский Лев (Арий-Лейб) Семенович (Симхович)

Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович

Червянка, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Палей Софья Семеновна (Симховна)

Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович

Рождение ребёнка
20.04.1898

Дочь: Голосовская Анна Семеновна (Симховна)

Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович

Червянка, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Цыханский Тимофей (Товий) Семенович (Симхович)

Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Цыханский Роман (Рувим) Семенович (Симхович)

Отец ребёнка: Цыханский Симха Иудович

Червянка, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыханский Симха Иудович

Смерть
1918
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край