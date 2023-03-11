Палей (Цыханская) Софья Семеновна (Симховна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палей (Цыханская) Софья Семеновна (Симховна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыханский Симха Иудович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1922

Сын: Палей Семен Маркович

Отец ребёнка: Палей Марк Маркович

Москва, город федерального значения Москва
Отбывание наказания
С 1937
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Была репрессирована органами НКВД.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палей Марк Маркович

Смерть
Неизвестно
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