Палей (Цыханская) Софья Семеновна (Симховна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыханский Симха Иудович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1922
Сын: Палей Семен Маркович
Отец ребёнка: Палей Марк Маркович
Москва, город федерального значения Москва
Отбывание наказания
С 1937
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Была репрессирована органами НКВД.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палей Марк Маркович
Смерть
Неизвестно