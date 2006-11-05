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Палей Семен Маркович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.05.1922

Дата смерти

05.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922

Отец: Палей Марк Маркович

Мать: Палей Софья Семеновна (Симховна)

Москва, город федерального значения Москва
Образование
До ?.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
студент Московского авиационного института
Призыв на военную службу
?.07.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
лейтенант, командир взвода 269 стрелкового полка 70 стрелковой дивизии на Ленинградском фронте
Ранение
25.09.1941
деревня Шутаро Ленинградской области
Во время наступательного боя получил тяжёлое пулевое ранение в грудь и плечо. Находился на лечении в эвакуационном госпитале №2764 в г. Ленинграде. Последствия ранения - атрофирована левая рука, инвал... Показать все
Награда
06.11.1947
Награждён Орденом Отечественной войны II степени
Смерть
05.11.2006
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Похоронен на Скорбященском кладбище.
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