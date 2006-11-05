Палей Семен Маркович
Место рождения
Дата рождения15.05.1922
Дата смерти05.11.2006
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922
Образование
До ?.06.1941
студент Московского авиационного института
Призыв на военную службу
?.07.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
лейтенант, командир взвода 269 стрелкового полка 70 стрелковой дивизии на Ленинградском фронте
Ранение
25.09.1941
деревня Шутаро Ленинградской области
Во время наступательного боя получил тяжёлое пулевое ранение в грудь и плечо. Находился на лечении в эвакуационном госпитале №2764 в г. Ленинграде. Последствия ранения - атрофирована левая рука, инвал... Показать все
Награда
06.11.1947
Награждён Орденом Отечественной войны II степени
Смерть
05.11.2006
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Похоронен на Скорбященском кладбище.