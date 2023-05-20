Палей Клара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Палей Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Палей Семён Маркович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1956
Сын: Палей Александр Семёнович
Отец ребёнка: Палей Семён Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палей Семён Маркович