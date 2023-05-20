Палей Клара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палей Клара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Палей Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Палей Семён Маркович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1956

Сын: Палей Александр Семёнович

Отец ребёнка: Палей Семён Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палей Семён Маркович