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Палей Марк Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1922

Сын: Палей Семен Маркович

Мать ребёнка: Палей Софья Семеновна (Симховна)

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
До 1937
Москва, город федерального значения Москва
начальник Отдела материальных балансов в Наркомате тяжёлой промышленности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палей Софья Семеновна (Симховна)

Смерть
10.12.1937
Москва, город федерального значения Москва
Расстрелян согласно Списку лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 7 декабря 1937 г. (1-я категория), который подписали Сталин, Молотов и Жданов.
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