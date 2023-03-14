Палей Марк Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1922
Сын: Палей Семен Маркович
Мать ребёнка: Палей Софья Семеновна (Симховна)
Работа или профессия
До 1937
начальник Отдела материальных балансов в Наркомате тяжёлой промышленности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1937
Расстрелян согласно Списку лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 7 декабря 1937 г. (1-я категория), который подписали Сталин, Молотов и Жданов.