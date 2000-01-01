город Белосток, Белостокский уезд (на 1905) — Familio

Белосток

Белостокский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Белостокский уезд
БелостокУездн. гор. 73620Белосток

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