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Цыханский Симха Иудович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыханский Иуда

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Цыханский Абрам (Авраам-Еэль) Семенович (Симхович)

Мать ребёнка: не указана

Червянка, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Цыханский Лев Семенович (Симхович)

Мать ребёнка: не указана

Червянка, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыханский Тимофей Семенович (Симхович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыханский Роман (Рувим) Семенович (Симхович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клиот Зинаида Семеновна (Симховна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голосовская Анна Семеновна (Симховна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палей Софья Семеновна (Симховна)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1920
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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