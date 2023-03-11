Цыханский Симха Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыханский Иуда
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Цыханский Абрам (Авраам-Еэль) Семенович (Симхович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Цыханский Лев Семенович (Симхович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыханский Тимофей Семенович (Симхович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыханский Роман (Рувим) Семенович (Симхович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клиот Зинаида Семеновна (Симховна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голосовская Анна Семеновна (Симховна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палей Софья Семеновна (Симховна)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1920
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край