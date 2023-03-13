Ковригина (Самохина) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Самохинъ Андрей
Бракосочетание
17.04.1855
Муж: Ковригинъ Алексей
Рождение ребёнка
01.12.1855
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей
Рождение ребёнка
25.03.1857
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей
Рождение ребёнка
03.08.1859
Сын: Ковригинъ Василій
Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей
Рождение ребёнка
02.02.1863
Сын: Ковригинъ Федоръ
Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей
Рождение ребёнка
10.10.1864
Сын: Ковригинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ковригинъ Виссаріонъ
Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кофейникова Василиса
Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей