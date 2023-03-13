Ковригина (Самохина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Самохина) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Самохинъ Андрей

Мать: Самохина Устинья Прокофьева

Бракосочетание
17.04.1855

Муж: Ковригинъ Алексей

Рождение ребёнка
01.12.1855

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1857

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1859

Сын: Ковригинъ Василій

Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1863

Сын: Ковригинъ Федоръ

Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Ковригинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ковригинъ Виссаріонъ

Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кофейникова Василиса

Отец ребёнка: Ковригинъ Алексей

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