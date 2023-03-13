Самохина Устинья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Самохинъ Петръ
Отец ребёнка: Самохинъ Андрей
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ковригина Ульяна
Отец ребёнка: Самохинъ Андрей
Рождение ребёнка
1833
Сын: Самохинъ Александръ
Отец ребёнка: Самохинъ Андрей
Рождение ребёнка
1837
Сын: Самохинъ Василій
Отец ребёнка: Самохинъ Андрей
Рождение ребёнка
02.04.1839
Сын: Самохинъ Елистратъ (Аристархъ)
Отец ребёнка: Самохинъ Андрей
Михайловка
Рождение ребёнка
12.02.1842
Дочь: Самохина Анна
Отец ребёнка: Самохинъ Андрей
Михайловка
Рождение ребёнка
01.04.1844
Сын: Самохинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Самохинъ Андрей
Михайловка
Рождение ребёнка
22.02.1847
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Самохинъ Андрей
Михайловка
Рождение ребёнка
01.08.1849
Дочь: Гаврилова Васса
Отец ребёнка: Самохинъ Андрей
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самохинъ Андрей