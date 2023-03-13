Самохина Устинья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина Устинья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Самохинъ Петръ

Отец ребёнка: Самохинъ Андрей

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ковригина Ульяна

Отец ребёнка: Самохинъ Андрей

Рождение ребёнка
1833

Сын: Самохинъ Александръ

Отец ребёнка: Самохинъ Андрей

Рождение ребёнка
1837

Сын: Самохинъ Василій

Отец ребёнка: Самохинъ Андрей

Рождение ребёнка
02.04.1839

Сын: Самохинъ Елистратъ (Аристархъ)

Отец ребёнка: Самохинъ Андрей

Михайловка
Рождение ребёнка
12.02.1842

Дочь: Самохина Анна

Отец ребёнка: Самохинъ Андрей

Михайловка
Рождение ребёнка
01.04.1844

Сын: Самохинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Самохинъ Андрей

Михайловка
Рождение ребёнка
22.02.1847

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Самохинъ Андрей

Михайловка
Рождение ребёнка
01.08.1849

Дочь: Гаврилова Васса

Отец ребёнка: Самохинъ Андрей

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохинъ Андрей

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