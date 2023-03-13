Самохинъ Елистратъ (Аристархъ)
Место рожденияМихайловка
Дата рождения02.04.1839
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1839
Отец: Самохинъ Андрей
Михайловка
Бракосочетание
06.02.1859
Жена: Самохина Ксенія
Рождение ребёнка
17.08.1862
Дочь: Овчинникова Васса
Мать ребёнка: Самохина Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
27.07.1864
Дочь: Самохина Евдокія
Мать ребёнка: Самохина Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
12.05.1867
Сын: Самохинъ Сидоръ
Мать ребёнка: Самохина Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
08.02.1870
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Самохина Ксенія
Рождение ребёнка
20.01.1875
Дочь: Голубцова Ксенія
Мать ребёнка: Самохина Ксенія
Рождение ребёнка
1878
Сын: Самохинъ Иванъ
Мать ребёнка: Самохина Ксенія
Рождение ребёнка
22.04.1883
Сын: Самохинъ Георгій
Мать ребёнка: Самохина Ксенія
Рождение ребёнка
28.03.1888
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Самохина Ксенія