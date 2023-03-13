Самохинъ Елистратъ (Аристархъ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохинъ Елистратъ (Аристархъ)

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

02.04.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1839

Отец: Самохинъ Андрей

Мать: Самохина Устинья Прокофьева

Михайловка
Бракосочетание
06.02.1859

Жена: Самохина Ксенія

Рождение ребёнка
17.08.1862

Дочь: Овчинникова Васса

Мать ребёнка: Самохина Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
27.07.1864

Дочь: Самохина Евдокія

Мать ребёнка: Самохина Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
12.05.1867

Сын: Самохинъ Сидоръ

Мать ребёнка: Самохина Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
08.02.1870

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Самохина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1875

Дочь: Голубцова Ксенія

Мать ребёнка: Самохина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Самохинъ Иванъ

Мать ребёнка: Самохина Ксенія

Рождение ребёнка
22.04.1883

Сын: Самохинъ Георгій

Мать ребёнка: Самохина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1888

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Самохина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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