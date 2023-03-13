Гаврилова (Самохина) Васса
Место рожденияМихайловка
Дата рождения01.08.1849
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1849
Отец: Самохинъ Андрей
Михайловка
Рождение ребёнка
26.12.1867
Дочь: Стефанида незак.
Отец ребёнка: ?
Михайловка
Бракосочетание
24.01.1869
Муж: Гавриловъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
23.09.1870
Дочь: Ѳекла
Отец ребёнка: Гавриловъ Гавріилъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гавриловъ Матвей
Отец ребёнка: Гавриловъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриловъ Степанъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Гавріилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?