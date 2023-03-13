Гаврилова (Самохина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Самохина) Васса

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

01.08.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1849

Отец: Самохинъ Андрей

Мать: Самохина Устинья Прокофьева

Михайловка
Рождение ребёнка
26.12.1867

Дочь: Стефанида незак.

Отец ребёнка: ?

Михайловка
Бракосочетание
24.01.1869

Муж: Гавриловъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
23.09.1870

Дочь: Ѳекла

Отец ребёнка: Гавриловъ Гавріилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Гавриловъ Матвей

Отец ребёнка: Гавриловъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриловъ Степанъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Гавріилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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