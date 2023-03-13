(Самохина) Стефанида незак. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самохина) Стефанида незак.

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

26.12.1867

Пол

Женский

Отец

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1867

Отец: ?

Мать: Гаврилова Васса

Михайловка
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