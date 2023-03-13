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(Самохина) Стефанида незак.
(Самохина) Стефанида незак.
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
26.12.1867
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Гаврилова (Самохина) Васса
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1867
Отец:
?
Мать:
Гаврилова Васса
Михайловка
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