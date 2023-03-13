Самохинъ Андрей
Место рожденияЛяхово
Дата рождения23.11.1804
Дата смерти12.02.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1804
Отец: Самохинъ Леонтий
Ляхово
Рождение ребёнка
1824
Сын: Самохинъ Петръ
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ковригина Ульяна
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Самохинъ Александръ
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Самохинъ Василій
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева
Рождение ребёнка
02.04.1839
Сын: Самохинъ Елистратъ (Аристархъ)
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева
Михайловка
Рождение ребёнка
12.02.1842
Дочь: Самохина Анна
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева
Михайловка
Рождение ребёнка
01.04.1844
Сын: Самохинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева
Михайловка
Рождение ребёнка
22.02.1847
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева
Михайловка
Рождение ребёнка
01.08.1849
Дочь: Гаврилова Васса
Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1860
Михайловка