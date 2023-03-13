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Самохинъ Андрей

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Место рождения

Ляхово

Дата рождения

23.11.1804

Дата смерти

12.02.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1804

Отец: Самохинъ Леонтий

Мать: Самохина Степанида Сидорова

Ляхово
Рождение ребёнка
1824

Сын: Самохинъ Петръ

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ковригина Ульяна

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Самохинъ Александръ

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Самохинъ Василій

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева

Рождение ребёнка
02.04.1839

Сын: Самохинъ Елистратъ (Аристархъ)

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева

Михайловка
Рождение ребёнка
12.02.1842

Дочь: Самохина Анна

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева

Михайловка
Рождение ребёнка
01.04.1844

Сын: Самохинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева

Михайловка
Рождение ребёнка
22.02.1847

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева

Михайловка
Рождение ребёнка
01.08.1849

Дочь: Гаврилова Васса

Мать ребёнка: Самохина Устинья Прокофьева

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Устинья Прокофьева

Смерть
12.02.1860
Михайловка
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