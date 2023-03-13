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Самохинъ Александръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

12.04.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Самохинъ Андрей

Мать: Самохина Устинья Прокофьева

Бракосочетание
08.02.1853

Жена: Самохина Марина

Бракосочетание
22.08.1854

Жена: Самохина Любовь

Рождение ребёнка
14.07.1856

Сын: Самохинъ Владимиръ

Мать ребёнка: Самохина Любовь

Михайловка
Рождение ребёнка
06.03.1858

Дочь: Любимова Дарья

Мать ребёнка: Самохина Любовь

Михайловка
Рождение ребёнка
14.08.1859

Сын: Самохинъ Андрей

Мать ребёнка: Самохина Любовь

Михайловка
Рождение ребёнка
28.10.1860

Сын: Самохинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Самохина Любовь

Михайловка
Рождение ребёнка
23.10.1862

Сын: Самохинъ Арефий

Мать ребёнка: Самохина Любовь

Михайловка
Рождение ребёнка
24.10.1864

Сын: Самохинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Самохина Любовь

Михайловка
Рождение ребёнка
01.03.1866

Дочь: Баранова Дарья

Мать ребёнка: Самохина Любовь

Михайловка
Рождение ребёнка
23.02.1868

Дочь: Сухова Евдокия

Мать ребёнка: Самохина Любовь

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
12.04.1891
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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