Самохинъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти12.04.1891
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Самохинъ Андрей
Бракосочетание
08.02.1853
Жена: Самохина Марина
Бракосочетание
22.08.1854
Жена: Самохина Любовь
Рождение ребёнка
14.07.1856
Сын: Самохинъ Владимиръ
Мать ребёнка: Самохина Любовь
Михайловка
Рождение ребёнка
06.03.1858
Дочь: Любимова Дарья
Мать ребёнка: Самохина Любовь
Михайловка
Рождение ребёнка
14.08.1859
Сын: Самохинъ Андрей
Мать ребёнка: Самохина Любовь
Михайловка
Рождение ребёнка
28.10.1860
Сын: Самохинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Самохина Любовь
Михайловка
Рождение ребёнка
23.10.1862
Сын: Самохинъ Арефий
Мать ребёнка: Самохина Любовь
Михайловка
Рождение ребёнка
24.10.1864
Сын: Самохинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Самохина Любовь
Михайловка
Рождение ребёнка
01.03.1866
Дочь: Баранова Дарья
Мать ребёнка: Самохина Любовь
Михайловка
Рождение ребёнка
23.02.1868
Дочь: Сухова Евдокия
Мать ребёнка: Самохина Любовь
Смерть
12.04.1891