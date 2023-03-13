Самохина (Самохина) Анна
Место рожденияМихайловка
Дата рождения12.02.1842
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1842
Отец: Самохинъ Андрей
Михайловка
Бракосочетание
24.01.1860
Муж: Самохинъ Матвей
Рождение ребёнка
03.01.1863
Сын: Самохинъ Иванъ
Отец ребёнка: Самохинъ Матвей
Михайловка
Рождение ребёнка
05.04.1864
Сын: Самохинъ Егоръ
Отец ребёнка: Самохинъ Матвей
Михайловка
Рождение ребёнка
1870
Сын: Самохинъ Иванъ
Отец ребёнка: Самохинъ Матвей
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Васильева Матрена
Отец ребёнка: Самохинъ Матвей
Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самохинъ Петръ
Отец ребёнка: Самохинъ Матвей