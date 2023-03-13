Самохина (Самохина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Самохина) Анна

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

12.02.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1842

Отец: Самохинъ Андрей

Мать: Самохина Устинья Прокофьева

Михайловка
Бракосочетание
24.01.1860

Муж: Самохинъ Матвей

Рождение ребёнка
03.01.1863

Сын: Самохинъ Иванъ

Отец ребёнка: Самохинъ Матвей

Михайловка
Рождение ребёнка
05.04.1864

Сын: Самохинъ Егоръ

Отец ребёнка: Самохинъ Матвей

Михайловка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Самохинъ Иванъ

Отец ребёнка: Самохинъ Матвей

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Васильева Матрена

Отец ребёнка: Самохинъ Матвей

Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохинъ Петръ

Отец ребёнка: Самохинъ Матвей

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