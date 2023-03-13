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Ковригинъ Виссаріонъ
Ковригинъ Виссаріонъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Пол
Мужской
Отец
Ковригинъ Алексей
1835 г.р.
Мать
Ковригина (Самохина) Ульяна
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Ковригинъ Алексей
Мать:
Ковригина Ульяна
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