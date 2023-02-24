Аллабердин АбдулФазыл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Габдуллатифов Аллаберды
Мать: Габдуллатифов Кайсула
Бракосочетание
05.03.1867
Жена: Аллабердин Диляфруз
Рождение ребёнка
22.12.1867
Сын: Фазылов Абдулвафа
Мать ребёнка: Аллабердин Диляфруз
Рождение ребёнка
29.11.1869
Сын: Фазылов Гиязитдин
Мать ребёнка: Аллабердин Диляфруз
Рождение ребёнка
10.02.1874
Сын: Фазылов Искак
Мать ребёнка: Аллабердин Диляфруз
Рождение ребёнка
15.01.1882
Сын: Фазылов Абулхаир
Мать ребёнка: Фазылова Савиля
Рождение ребёнка
15.07.1882
Дочь: Канушбика
Мать ребёнка: Аллабердин Диляфруз
Рождение ребёнка
1892
Сын: Фазылов Шамат
Мать ребёнка: Фазылова Савиля
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Асхабьямал
Мать ребёнка: Фазылова Савиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татлымбетов Гульзабига
Мать ребёнка: Фазылова Савиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сохибямал (Мохип)
Мать ребёнка: Фазылова Савиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохибямал
Мать ребёнка: Фазылова Савиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фазылова Савиля
Смерть
Неизвестно