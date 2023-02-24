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Аллабердин АбдулФазыл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Габдуллатифов Аллаберды

Мать: Габдуллатифов Кайсула

Бракосочетание
05.03.1867

Жена: Аллабердин Диляфруз

Рождение ребёнка
22.12.1867

Сын: Фазылов Абдулвафа

Мать ребёнка: Аллабердин Диляфруз

Рождение ребёнка
29.11.1869

Сын: Фазылов Гиязитдин

Мать ребёнка: Аллабердин Диляфруз

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1874

Сын: Фазылов Искак

Мать ребёнка: Аллабердин Диляфруз

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1882

Сын: Фазылов Абулхаир

Мать ребёнка: Фазылова Савиля

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1882

Дочь: Канушбика

Мать ребёнка: Аллабердин Диляфруз

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Фазылов Шамат

Мать ребёнка: Фазылова Савиля

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Асхабьямал

Мать ребёнка: Фазылова Савиля

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татлымбетов Гульзабига

Мать ребёнка: Фазылова Савиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сохибямал (Мохип)

Мать ребёнка: Фазылова Савиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохибямал

Мать ребёнка: Фазылова Савиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фазылова Савиля

Смерть
Неизвестно
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