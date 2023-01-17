Габдуллатифов Аллаберды
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Масягутов Габдуллатиф
Мать: Масягутова Курманбика
Рождение ребёнка
1832
Сын: Аллабердин Исмагил
Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула
Рождение ребёнка
1834
Сын: Аллабердин Ибниамин
Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Исламгулов Шамсикамар
Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула
Рождение ребёнка
1839
Сын: Аллабердин Хусниддин
Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Сахапьямал
Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула
Смерть
Неизвестно