Габдуллатифов Аллаберды — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдуллатифов Аллаберды

Габдуллатифов Аллаберды

avatar

Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Масягутов Габдуллатиф

Мать: Масягутова Курманбика

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Аллабердин Исмагил

Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Аллабердин Ибниамин

Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Исламгулов Шамсикамар

Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула

Рождение ребёнка
1839

Сын: Аллабердин Хусниддин

Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Сахапьямал

Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Аллабердин АбдулФазыл

Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула

Рождение ребёнка
1846

Сын: Аллабердин Мухаметамин

Мать ребёнка: Габдуллатифов Кайсула

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close