Габдуллатифов (Аллабердин) Кайсула
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Аллабердин Исмагил
Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды
Рождение ребёнка
1834
Сын: Аллабердин Ибниамин
Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Исламгулов Шамсикамар
Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды
Рождение ребёнка
1839
Сын: Аллабердин Хусниддин
Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Сахапьямал
Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды
Смерть
Неизвестно