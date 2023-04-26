Габдуллатифов (Аллабердин) Кайсула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдуллатифов (Аллабердин) Кайсула

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Аллабердин Исмагил

Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Аллабердин Ибниамин

Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Исламгулов Шамсикамар

Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды

Рождение ребёнка
1839

Сын: Аллабердин Хусниддин

Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Сахапьямал

Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Аллабердин АбдулФазыл

Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды

Рождение ребёнка
1846

Сын: Аллабердин Мухаметамин

Отец ребёнка: Габдуллатифов Аллаберды

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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