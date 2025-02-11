Аллабердин Ибниамин 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Аллабердин Ибниамин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1834

умер Неизвестно

Мать
Габдуллатифов (Аллабердин) Кайсула1812 г.р.
Отец
Габдуллатифов Аллаберды1808 г.р.
Супруги
Аллабердин ГульшабираНеизвестно г.р.
Дети
Ибниаминов Абульгата1869 г.р.
Ибниаминов Сайфетдин02.11.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Габдуллатифов Аллаберды

Мать: Габдуллатифов (Аллабердин) Кайсула

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллабердин Гульшабира

Рождение ребёнка
1869

Сын: Ибниаминов Абульгата

Мать ребёнка: Аллабердин (Габрахимова) Масрура

Рождение ребёнка
02.11.1870

Сын: Ибниаминов Сайфетдин

Мать ребёнка: Аллабердин Гульшабира

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ибниаминова (Аллабердин) Магинур

Мать ребёнка: Аллабердин Гульшабира

Рождение ребёнка
1881

Сын: Аллабердин Хуснутдин

Мать ребёнка: Аллабердин (Габрахимова) Масрура

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1884

Сын: Ибниаминов Агзям

Мать ребёнка: Аллабердин (Габрахимова) Масрура

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.06.1899

Сын: Ибниаминов Ахтям

Мать ребёнка: Аллабердин (Габрахимова) Масрура

Смерть
Неизвестно

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