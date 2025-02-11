Аллабердин Ибниамин
мужской, родился 1834
умер Неизвестно
МатьГабдуллатифов (Аллабердин) Кайсула1812 г.р.
ОтецГабдуллатифов Аллаберды1808 г.р.
Супруги
Аллабердин ГульшабираНеизвестно г.р.
Дети
Ибниаминов Абульгата1869 г.р.
Ибниаминов Сайфетдин02.11.1870 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аллабердин Гульшабира
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ибниаминов Абульгата
Мать ребёнка: Аллабердин (Габрахимова) Масрура
Рождение ребёнка
02.11.1870
Сын: Ибниаминов Сайфетдин
Мать ребёнка: Аллабердин Гульшабира
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ибниаминова (Аллабердин) Магинур
Мать ребёнка: Аллабердин Гульшабира
Рождение ребёнка
1881
Сын: Аллабердин Хуснутдин
Мать ребёнка: Аллабердин (Габрахимова) Масрура
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ибниаминов Агзям
Мать ребёнка: Аллабердин (Габрахимова) Масрура
Рождение ребёнка
01.06.1899
Сын: Ибниаминов Ахтям
Мать ребёнка: Аллабердин (Габрахимова) Масрура
Смерть
Неизвестно