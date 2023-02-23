Аллабердин Гульшабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллабердин Гульшабира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1870

Сын: Ибниаминов Сайфетдин

Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ибниаминова Магинур

Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллабердин Ибниамин

Смерть
Неизвестно
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