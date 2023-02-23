Аллабердин Гульшабира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1870
Сын: Ибниаминов Сайфетдин
Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ибниаминова Магинур
Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аллабердин Ибниамин
Смерть
Неизвестно