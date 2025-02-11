Аллабердин (Габрахимова) Масрура
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Ибниаминов Абульгата1869 г.р.
Аллабердин Хуснутдин1881 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ибниаминов Абульгата
Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин
Рождение ребёнка
1881
Сын: Аллабердин Хуснутдин
Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ибниаминов Агзям
Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1899
Сын: Ибниаминов Ахтям
Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин
Смерть
Неизвестно