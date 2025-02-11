Аллабердин (Габрахимова) Масрура Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Аллабердин (Габрахимова) Масрура

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Ибниаминов Абульгата1869 г.р.
Аллабердин Хуснутдин1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Ибниаминов Абульгата

Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин

Рождение ребёнка
1881

Сын: Аллабердин Хуснутдин

Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1884

Сын: Ибниаминов Агзям

Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.06.1899

Сын: Ибниаминов Ахтям

Отец ребёнка: Аллабердин Ибниамин

Смерть
Неизвестно

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