Фазылов Искак 10.02.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Фазылов Искак

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.02.1874, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умер 15.08.1875, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Отец
Аллабердин Абдулфазыл1845 г.р.
Мать
Аллабердин (Багаутдинова) ДиляфрузНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1874

Отец: Аллабердин Абдулфазыл

Мать: Аллабердин (Багаутдинова) Диляфруз

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Смерть
15.08.1875
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

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