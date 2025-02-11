Фазылов Искак
мужской, родился 10.02.1874, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умер 15.08.1875, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
ОтецАллабердин Абдулфазыл1845 г.р.
МатьАллабердин (Багаутдинова) ДиляфрузНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1874
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.08.1875
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область