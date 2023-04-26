Фазылова (Фазлыахмет кызы) Савиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти22.03.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1882
Сын: Фазылов Абулхаир
Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл
Рождение ребёнка
1892
Сын: Фазылов Шамат
Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Асхабьямал
Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татлымбетов Гульзабига
Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сохибямал (Мохип)
Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохибямал
Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1922