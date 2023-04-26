Фазылова (Фазлыахмет кызы) Савиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазылова (Фазлыахмет кызы) Савиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

22.03.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1882

Сын: Фазылов Абулхаир

Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Фазылов Шамат

Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Асхабьямал

Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татлымбетов Гульзабига

Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сохибямал (Мохип)

Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохибямал

Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллабердин АбдулФазыл

Смерть
22.03.1922
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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