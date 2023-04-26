Фазылов Шамат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти13.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Аллабердин АбдулФазыл
Мать: Фазылова Савиля
Рождение ребёнка
08.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фазылова Магикамар
Рождение ребёнка
08.02.1930
Мать ребёнка: Фазылова Магикамар
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фазылова Магикамар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фазылова Магикамар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фазлова Гизакамал
Смерть
13.11.1960