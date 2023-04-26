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Фазылов Шамат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

13.11.1960

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Аллабердин АбдулФазыл

Мать: Фазылова Савиля

Рождение ребёнка
08.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фазылова Магикамар

Рождение ребёнка
08.02.1930

Сын: Фазылов Тагир Шаматович

Мать ребёнка: Фазылова Магикамар

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фазылова Магикамар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фазылова Магикамар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фазлова Гизакамал

Смерть
13.11.1960
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