Аллабердин (Багаутдинова) Диляфруз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллабердин (Багаутдинова) Диляфруз

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исенгулов Багаутдин

Мать: Исенгулов Гульзямал

Бракосочетание
05.03.1867

Муж: Аллабердин АбдулФазыл

Рождение ребёнка
22.12.1867

Сын: Фазылов Абдулвафа

Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл

Рождение ребёнка
29.11.1869

Сын: Фазылов Гиязитдин

Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1874

Сын: Фазылов Искак

Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1882

Дочь: Канушбика

Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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