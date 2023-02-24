Аллабердин (Багаутдинова) Диляфруз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исенгулов Багаутдин
Мать: Исенгулов Гульзямал
Бракосочетание
05.03.1867
Рождение ребёнка
22.12.1867
Сын: Фазылов Абдулвафа
Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл
Рождение ребёнка
29.11.1869
Сын: Фазылов Гиязитдин
Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл
Рождение ребёнка
10.02.1874
Сын: Фазылов Искак
Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл
Рождение ребёнка
15.07.1882
Дочь: Канушбика
Отец ребёнка: Аллабердин АбдулФазыл
Смерть
Неизвестно