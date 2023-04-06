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Краснопольский Иван Васильевич

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Место рождения

Клепалы, Сумська область

Дата рождения

29.01.1816 ст.

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1790 г.р.

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1816 ст.

Отец: Краснопольский Василий Гаврилович

Мать: Краснопольская Мария Романовна

Клепалы, Сумська область
Бракосочетание
1839

Жена: Краснопольская Анна Акимовна

Рождение ребёнка
01.09.1840

Дочь: Краснопольская Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Краснопольская Анна Акимовна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Краснопольский Иван

Мать ребёнка: Краснопольская Анна Акимовна

Бракосочетание
1846

Жена: Краснопольская Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.10.1847 ст.

Дочь: Краснопольская Анастасия

Мать ребёнка: Краснопольская Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.02.1850 ст.

Дочь: Калужникова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Краснопольская Татьяна Алексеевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.01.1853 ст.

Дочь: Краснопольская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Краснопольская Татьяна Алексеевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.12.1854 ст.

Дочь: Краснопольская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Краснопольская Татьяна Алексеевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1859

Жена: Краснопольская Анастасия Витальевна

Рождение ребёнка
10.01.1860 ст.

Дочь: Краснопольская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Краснопольская Анастасия Витальевна

Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
До 1888
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