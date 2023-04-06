Краснопольский Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1816 ст.
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1816 ст.
Бракосочетание
1839
Рождение ребёнка
01.09.1840
Дочь: Краснопольская Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Краснопольская Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Краснопольский Иван
Мать ребёнка: Краснопольская Анна Акимовна
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
25.10.1847 ст.
Дочь: Краснопольская Анастасия
Мать ребёнка: Краснопольская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.02.1850 ст.
Дочь: Калужникова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Краснопольская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
28.01.1853 ст.
Дочь: Краснопольская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Краснопольская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.12.1854 ст.
Дочь: Краснопольская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Краснопольская Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
10.01.1860 ст.
Дочь: Краснопольская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Краснопольская Анастасия Витальевна
Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
До 1888