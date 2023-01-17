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Краснопольская (Дмитрюкова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

31.12.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1819 ст.

Отец: Дмитрюков Алексей Иванович

Мать: Дмитрюкова Елизавета Алексеевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1846

Муж: Краснопольский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
25.10.1847 ст.

Дочь: Краснопольская Анастасия

Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1850 ст.

Дочь: Калужникова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.01.1853 ст.

Дочь: Краснопольская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.12.1854 ст.

Дочь: Краснопольская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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