Краснопольская (Дмитрюкова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1819 ст.
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
25.10.1847 ст.
Дочь: Краснопольская Анастасия
Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1850 ст.
Дочь: Калужникова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1853 ст.
Дочь: Краснопольская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1854 ст.
Дочь: Краснопольская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Краснопольский Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно