Калужникова (Краснопольская) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова (Краснопольская) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

26.02.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1850 ст.

Отец: Краснопольский Иван Васильевич

Мать: Краснопольская Татьяна Алексеевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.07.1869 ст.

Дочь: Калужникова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1871 ст.

Сын: Калужников Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович

Лихолетки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1874 ст.

Сын: Калужников Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1875

Сын: Калужников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Стецюк Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Калужникова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1876 ст.

Сын: Калужников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.08.1879 ст.

Сын: Калужников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужников Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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