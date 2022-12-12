Калужникова (Краснопольская) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.02.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1850 ст.
Рождение ребёнка
30.07.1869 ст.
Дочь: Калужникова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1871 ст.
Сын: Калужников Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович
Лихолетки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1874 ст.
Сын: Калужников Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
После 1875
Сын: Калужников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
После 1875
Дочь: Стецюк Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
После 1875
Дочь: Калужникова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1876 ст.
Сын: Калужников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1879 ст.
Сын: Калужников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Калужников Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно