Стецюк (Калужникова) Серафима Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1875
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Голуб Вера Павловна
Отец ребёнка: Стецюк Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Стецюк Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.08.1923
Дочь: Волощук Галина Павловна
Отец ребёнка: Стецюк Павел Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно