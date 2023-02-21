Стецюк (Калужникова) Серафима Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стецюк (Калужникова) Серафима Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1875

Отец: Калужников Михаил Иванович

Мать: Калужникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Голуб Вера Павловна

Отец ребёнка: Стецюк Павел Кондратьевич

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Стецюк Георгий Павлович

Отец ребёнка: Стецюк Павел Кондратьевич

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
15.08.1923

Дочь: Волощук Галина Павловна

Отец ребёнка: Стецюк Павел Кондратьевич

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стецюк Павел Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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