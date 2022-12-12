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Калужников Михаил Иванович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

19.05.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1838 ст.

Отец: Калужников Иван Яковлевич

Мать: Калужникова Анастасия Максимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.07.1869 ст.

Дочь: Калужникова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Калужникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1871 ст.

Сын: Калужников Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Калужникова Евдокия Ивановна

Лихолетки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1874 ст.

Сын: Калужников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Калужникова Евдокия Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1875

Сын: Калужников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Калужникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Стецюк Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Калужникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Калужникова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Калужникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1876 ст.

Сын: Калужников Василий Михайлович

Мать ребёнка: Калужникова Евдокия Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.08.1879 ст.

Сын: Калужников Александр Михайлович

Мать ребёнка: Калужникова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужникова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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