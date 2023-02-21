Калужникова (Никольская) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова (Никольская) Анастасия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Никольский Максим Максимович

Мать: Никольская Елена Алексеевна

Бракосочетание
1831

Муж: Цуканов Василий Иванович

Бракосочетание
1834

Муж: Калужников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Калужникова Мария

Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
19.05.1838 ст.

Сын: Калужников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Калужникова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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