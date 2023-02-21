Калужникова (Никольская) Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
1831
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Калужникова Мария
Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
19.05.1838 ст.
Сын: Калужников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Калужникова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Калужников Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно