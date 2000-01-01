Калужникова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1838

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Калужников Иван Яковлевич

Мать: Калужникова Анастасия Максимовна

Смерть
1838
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