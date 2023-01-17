Никольская Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Никольский Василий Максимович

Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Калужникова Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Никольский Алексей Максимович

Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Никольский Евграф Максимович

Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.02.1813 ст.

Дочь: Андреева Анна Максимовна

Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.11.1815 ст.

Дочь: Меланья Максимовна

Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Никольская Мария Максимовна

Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.07.1820 ст.

Сын: Никольский Михаил Максимович

Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Максим Максимович

Смерть
Неизвестно
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