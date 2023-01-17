Никольская Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Никольский Василий Максимович
Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Калужникова Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Никольский Алексей Максимович
Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Никольский Евграф Максимович
Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович
Рождение ребёнка
06.02.1813 ст.
Дочь: Андреева Анна Максимовна
Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович
Рождение ребёнка
24.11.1815 ст.
Дочь: Меланья Максимовна
Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Никольская Мария Максимовна
Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович
Рождение ребёнка
12.07.1820 ст.
Сын: Никольский Михаил Максимович
Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Никольский Максим Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно