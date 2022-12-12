Никольский Максим Максимович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Максим Кузьмич
Мать: Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Никольский Василий Максимович
Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Калужникова Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Никольский Алексей Максимович
Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Никольский Евграф Максимович
Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
06.02.1813 ст.
Дочь: Андреева Анна Максимовна
Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
24.11.1815 ст.
Дочь: Меланья Максимовна
Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Никольская Мария Максимовна
Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
12.07.1820 ст.
Сын: Никольский Михаил Максимович
Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно