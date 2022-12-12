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Никольский Максим Максимович

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Место рождения

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Максим Кузьмич

Мать: Марина Матвеевна

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Никольский Василий Максимович

Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Калужникова Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Никольский Алексей Максимович

Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Никольский Евграф Максимович

Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.02.1813 ст.

Дочь: Андреева Анна Максимовна

Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.11.1815 ст.

Дочь: Меланья Максимовна

Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Никольская Мария Максимовна

Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.07.1820 ст.

Сын: Никольский Михаил Максимович

Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Никольская Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никольская Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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