Марина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Леонтий Максимович

Отец ребёнка: Максим Кузьмич

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Никольский Матвей Максимович

Отец ребёнка: Максим Кузьмич

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Александр Максимович

Отец ребёнка: Максим Кузьмич

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Максим Кузьмич

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Никольский Максим Максимович

Отец ребёнка: Максим Кузьмич

Никольниково, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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