Марина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Леонтий Максимович
Отец ребёнка: Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Никольский Матвей Максимович
Отец ребёнка: Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Александр Максимович
Отец ребёнка: Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Никольский Максим Максимович
Отец ребёнка: Максим Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Кузьмич
Смерть
Неизвестно